Genova – Ancora una notte di “passeggiate” per famigliole di cinghiali e ancora allarmi a raffica, da parte della polizia locale, per avvisare automobilisti e motociclisti della loro presenza.

Dopo il grave incidente di via Bade Powel a Sampierdarena, con una moto che si è schiantata contro un grosso cinghiale, si moltiplicano le segnalazioni di allerta per ungulati a spasso per le vie della città.

Nella notte il sistema di messaggistica di emergenza GenovAlert ha segnalato cinghiali in via Marina di Robilant e in via Donghi a San Fruttuoso, in via Angelo Carrara a Quarto, in via Bovio ad Albaro, in corso Gastaldi a San Martino e in piazzale Bligny a Staglieno.

Una vera e propria emergenza che si ripete ogni notte in parti diverse della città e che costringe le forze dell’ordine ad intervenire per evitare incidenti.