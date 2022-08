Genova . Uno sciopero con presidio e probabile corteo, questa mattina, per i lavoratori della sede genovese di Wartsila, il colosso finlandese delle costruzioni navali.

I lavoratori scenderanno in strada a Molo Giano e proseguiranno sino al varco portale nella zona del Porto Antico per protestare contro la decisione di Wartsila di chiudere e trasferire il polo produttivo di Trieste, con il probabile licenziamento di oltre 400 persone.

La multinazionale finlandese avrebbe intenzione di concentrare la produzione a vaasa, in Finlandia, confermando i timori di chi sostiene che, in caso di necessità, le proprietà “straniere” privilegerebbero gli interessi nazionali a quelli “esteri”.

Le accuse provengono dalle organizzazioni sindacali che temono che la manovra di Wartsila nasconda in realtà una delocalizzazione con centinaia di licenziamenti.

Allo sciopero di oggi partecipano anche i lavoratori di Trieste e Napoli e, a Genova, molti lavoratori di aziende collegate o fornitrici di Wartsila.