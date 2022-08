Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito per il crollo di un grosso ramo secco accanto alle panchine di piazza Pestarino nel quartiere di Oregina.

Il cedimento è avvenuto di schianto e solo il caso ha voluto che non fossero presenti persone al momento del crollo.

Sulle pagine social le proteste dei residenti che ricordano come la situazione di pericolosità sia stata segnalata più volte per assenza di potature da lungo tempo.