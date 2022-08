Genova – Migliorano, all’ospedale San Martino, le condizioni della donna morsicata ieri da una vipera mentre camminava lungo il sentiero che da via del Commercio porta ai Mulinetti, a Nervi.

La donna ha avvertito un forte dolore ad una gamba ed ha subito capito che un serpente la aveva morsicata ed ha iniziato a chiedere aiuto ai passanti.

In stato di choc è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita in ospedale in codice rosso e qui i medici le hanno somministrato il siero salvavita.

Ricoverata sotto osservazione, la donna ha reagito al farmaco e sta migliorando.

Gli esperti consigliano di indossare scarpe chiuse quando si cammina in sentieri tra l’erba e vicino a pietraie o vegetazione fitta.