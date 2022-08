Savona – Hanno lavorato per tutta la notte i vigili del fuoco e le squadre dei volontari anti incendio per domare il rogo che da ieri brucia nella zona di Albenga, nel savonese.

Circa 70 persone sono state evacuate dalla zona attorno all’aeroporto di Villanova di Albenga. La situazione è problematica lungo tutta la strada provinciale 453, in particolare tra Borgo Verde e Marina Verde, dove vi sono molte case minacciate dal fuoco.

In fiamme nella notte alcune abitazioni lasciate vuote in località Coasco.

La situazione più critica è l’incendio di una palazzina in località Borgoverde.

Sull’incendio stanno convergendo 2 due squadre per un totale di altri 18 vigili del fuoco.