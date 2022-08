Albenga (Savona) – Si spostano velocemente verso Cisano sul Neva le fiamme del rogo che da ieri notte brucia nella zona di Albenga, nel savonese.

Il fronte dell’incendio non minaccia più il borgo di Bastia ma si muove in direzione di Cisano sul Neva. E’ stata riaperta l’Aurelia bis direzione Alassio – Albenga (direzione Genova).

Resta chiusa la direzione Albenga – Alassio (direzione Ventimiglia).

L’autostrada invece è regolarmente aperta in entrambi i sensi e per il momento non è interessata da fiamme nelle vicinanze.

Le persone evacuate restano 70 mentre alcuni si sono allontanati spontaneamente dalle proprie abitazioni.

In azione canadair ed elicotteri anti incendio.

Le trenta persone sfollate del Comune di Albenga sono rientrate nelle proprie abitazioni, così come gli evacuati della frazione Coasco e Marinaverde e le persone che abitano lungo la strada 453 Villanova – Ortovero lato fiume, in quanto zona non coinvolta dall’incendio. L’assessore alla Protezione Civile si sta recando sul posto, rimanendo in costante contatto con il Dipartimento Nazionale per valutare la possibilità di un terzo canadair oltre ai due già operativi da questa mattina.