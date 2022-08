Chiavari – Ha perso il controllo dell’auto per un malore improvviso e la vettura ha travolto e ucciso un pensionato che viaggiava in bicicletta. Incidente mortale, questa mattina, in corso Gianelli, a Chiavari e due persone decedute.

Un uomo di 77 anni che guidava l’auto si è improvvisamente sentito male mentre era al volante ed ha perso in sensi morendo poco dopo per un probabile infarto.

L’auto ormai senza più controllo ha travolto un 92enne in bicicletta che è caduto a terra battendo la testa e morendo poco dopo il soccorso del 118.

In corso accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente ma ci sono pochi dubbi su quanto avvenuto tragicamente.