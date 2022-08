Ancora in aumento, in Liguria, il numero delle persone ricoverate in ospedale per il coronavirus. A registrarlo il bollettino della Regione Liguria che fotografa quotidianamente l’andamento dell’emergenza sanitaria ancora in atto.

Sono 18 in un solo giorno le persone ricoverate in ospedale con il covid e sono state 10 il giorno precedente.

Un’inversione di tendenza che preoccupa il personale sanitario.

Attualmente le persone ricoverate sono 410 mentre i casi gravi e gravissimi curati nei reparti di Terapia Intensiva sono 7 (erano 5).

L’aumento maggiore di ricoveri si registra nella zona di Savona con 6 casi in più rispetto al giorno precedente.

Non si registrano decessi e i nuovi contagi sono 330 ma il numero è fortemente condizionato dal calo di test e analisi del fine settimana. Sono stati eseguiti 2.153 tamponi (455 molecolari e 1698 test antigenici) su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone.

Il tasso di positività è del 15,3%, in linea con il dato nazionale che è 15,8%.

Attualmente i positivi in Liguria sono 17098, 299 in meno rispetto a ieri. I guariti sono 629. I nuovi casi di contagio suddivisi per provincia:

Genova 118

Savona 91

La Spezia 60

Imperia 33

Chiavari e Tigullio 28