Genova – Ancora violenza nel centro storico genovese. Nella notte una persona è stata aggredita con una bottiglia rotta ed è stata ferita in più parti del corpo.

L’aggressione, forse una rissa, è avvenuta intorno alle 2,20 in piazza Caricamento.

L’ambulanza del 118 ha trasferito la persona ferita in ospedale e sono state avviate le prime indagini per ricostruire quanto avvenuto e individuare il feritore.

La notte precedente, nella zona di via Gramsci, un uomo ha colpito una persona con una mannaia da macellaio.

Forti proteste dei residenti della zona per la mancanza di sicurezza e per il ripetersi di episodi di violenza in una delle zone più turistiche della città.