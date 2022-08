Imperia – I carabinieri del nucleo di Imperia hanno fermato un ventisettenne di cittadinanza libica che nella giornata di ieri avrebbe accoltellato un ventiquattrenne di origini nigeriane in via Cascione.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’aggressore ha tentato di rubare il monopattino all’uomo e, una volta che quest’ultimo ha posto resistenza, l’ha accoltellato in modo non grave, prima di darsi alla fuga.