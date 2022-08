Albenga (Savona) – Hanno lavorato tutta la notte gli uomini dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile per domare le fiamme che da sabato hanno distrutto oltre 400 ettari di boschi e macchia mediterranea nel Savonese ma anche bruciato case e distrutto aree coltivate.

La procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta per incendio colposo ed è caccia al piromane considerato che le fiamme sembrerebbero originate in punti diversi della boscaglia, in un probabile piano delirante.

Tutti gli sfollati del comune di Albenga sono rientrati nelle loro abitazioni mentre quelli residenti a Villanova di Albenga dovrebbero rientrare oggi.

Nella zona operano ancora 3 Canadair e 1 elicottero anti incendio.

Sui roghi di Airole e Varazze (frazione Alpicella) sono operativi un elicottero ognuno.