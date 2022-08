Liguria – Continuano le operazioni di spegnimento e bonifica degli incendi che sono divampati in Liguria negli ultimi giorni.

Resta ancora attivo il rogo di Ne, in Val Graveglia, mentre sono in fase di bonifica gli incendi di Albenga e Ventimiglia.

Proprio a Ventimiglia attualmente sta operando l’elicottero di Imperia, ad Albenga EliLiguria mentre a Ne è presente EliGenova.