Tre decessi e quasi mille casi di contagio da coronavirus in Liguria. Li registra l’ultima edizione del bollettino diffuso da Regione Liguria con i dati di Alisa.

Le vittime sono due donne ed un uomo tra gli 86 e i 95 anni.

In leggero aumento il numero delle persone ricoverate negli ospedali della Liguria per covid (368) e quello dei casi gravi e gravissimi seguiti nei reparti di Terapia Intensiva (6, uno in più rispetto al giorno precedente.

I casi totali sono 15466, 425 in meno rispetto a ieri. In isolamento ci sono 13384 persone, 476 in meno rispetto a ieri. I Guariti sono 1365.

Con 6.078 test eseguiti su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila persone sono stati scoperti 943 nuovi casi di contagio. Il tasso di positività è al 15,5%.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi, suddivisi per provincia:

Genova 304

Savona 205

La Spezia 179

Imperia 144

Chiavari e Tigullio 109