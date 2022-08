Finale Ligure (Savona) – Si aggirava come un normale turista tra gli ombrelloni di uno stabilimento balneare e, al momento giusto, ha afferrato uno zainetto con portafogli e telefono iPhone del valore di mille euro ed ha cercato di fuggire.

I carabinieri sono intervenuti nella zona dopo la chiamata del proprietario dello zainetto che stava seguendo gli spostamenti del ladruncolo con la App per la ricerca del cellulare.

I militari hanno velocemente individuato la persona che aveva ancora con se parte della refurtiva e l’hanno fermata riconsegnando il materiale al legittimo proprietario.

La persona è stata accompagnata alla locale stazione dei carabinieri ed identificata con difficoltà visto che l’uomo, cittadino albanese ed irregolare sul territorio italiano, non voleva dare le sue generalità.

Si è così scoperto dalle ipronte digitali che l’uomo era anche destinatario di un provvedimento di espulsione che non aveva rispettato ed è stato arrestato in attesa di giudizio, per direttissima, del Tribunale di Savona.