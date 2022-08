Alassio (Savona) – Quello con i fuochi di mezz’estate è un appuntamento ormai entrato nella tradizione, cui la città del Muretto, raramente ha rinunciato.

Del resto qual è lo spettacolo che una città può offrire a tutti, turisti e non, che può essere visto da ogni dove?

Dalla collina alla spiaggia, al mare aperto, la Baia del Sole si dà appuntamento la notte di ferragosto per assistere allo spettacolo pirotecnico in programma dal Pontile Bestoso, il centralissimo Molo di Alassio

Il 15 agosto alle ore 23 le coreografie luminose nel cielo dell’estate alassina, saluteranno il Ferragosto della Città del Muretto.

“I fuochi d’artificio – spiegano dal Comune di Alassio – sono ormai una nota caratteristica del calendario annuale della Città di Alassio e certo non vogliamo deludere le migliaia di persone che ogni volta assiepano la spiaggia e il lungomare per assistere allo spettacolo”.

In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato a martedì 16 agosto sempre alle ore 23