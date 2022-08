Genova – Hanno forzato la porta di ingresso di un negozio ed hanno rubato utensili e denaro. Due giovani di 26 e 21 anni sono stati arrestati per aver forzato la porta di un negozio in Corso Europa, intorno alle 3 della scorsa notte e per aver sottratto attrezzi da lavoro e contanti.

A dare l’allarme sarebbe stato un vigilante, che ha allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivate due volanti: mentre la prima raccoglieva la testimonianza e procedeva con tutti gli accertamenti, la seconda ha intercettato i due ladri intenti a contare i soldi.

I ragazzi sono stati arrestati e portati in Questura.