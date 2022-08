Imperia – Grave incidente, all’alba, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia. Per cause ancora da accertare l’auto condotta da un 82enne si è ribaltata nel tratto tra Imperia Est e Imperia Ovest in direzione della Francia.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e la polizia stradale oltre all’ambulanza del 118.

I pompieri hanno estratto l’anziano dalle lamiere e lo hanno affidato alle cure del 118 che l’ha trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo.

In corso gli accertamenti per risalire alle cause dell’incidente.

Al momento non risulterebbero altri mezzi coinvolti