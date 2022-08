Correnti fresche di origine settentrionale hanno portato temporali nelle zone intene della Liguria nella notte, specie nella zona centrale. Per la giornata di sabato è previsto il ritorno al tempo stabile ma per Ferragosto si annuncia un nuovo aumento delle nuvole con possibili temporali anche intensi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 13 agosto 2022

Al primo mattino ancora addensamenti sparsi specie sui versanti padani, ma con fenomeni limitati alle ore notturne, più soleggiato lato costa. Nel pomeriggio sereno ovunque a parte il transito di nubi da monte verso mare, senza conseguenze.

Venti: Moderati o forti da nord al mattino sul settore centro-occidentale della costa, più spenti altrove. Generale attenuazione de vento nel corso della giornata.

Mari: Stirato sotto costa, da mosso a poco mosso al largo.

Temperature: In calo le minime, massime in aumento sotto costa, stazionarie nelle aree interne.

Costa: min 19/23°C, max 31/34°C

Interno: min 7/17°C, max 25/30°C (fondovalle/collina)

Domenica 14 agosto 2022

Giornata in prevalenza soleggiata. Nubi medio-alte in arrivo da ovest specie nel pomeriggio, senza conseguenze.

Venti: Da deboli a moderati da sud.

Mari: Da poco mosso a mosso

Temperature: In ulteriore calo le minime, massime in lieve calo sotto costa, stazionarie nelle aree interne.

Tendenza per lunedì 15 agosto 2022

Aumento dell’instabilità con temporali di matrice marittima specie sul settore centro-orientale della costa.

Temperature in calo.