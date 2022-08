Bergeggi (Savona) – Non ce l’ha fatta il 20enne torinese annegato questo pomeriggio nella zona del Lido delle Sirene, su un tratto di costa chiuso al pubblico.

Il corpo del ragazzo è stato riportato a riva e i tentativi di rianimarlo sono andati avanti a lungo prima che i soccorritori si arrendessero dichiarando l’avvenuto decesso.

A complicare i soccorsi il fato che il tratto di costa è chiuso ed è necessario passare dal mare per raggiungerlo.

Forse il ragazzo è stato colto da malore in mare o si è sentito male nuotando ed ha perso conoscenza annegando rapidamente.

Sul posto è intervenuto il 118 e la Guardia Costiera ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Il corpo è stato trasferito in obitorio e sarà quasi certamente l’autopsia a chiarire le cause del decesso.

Sull’episodio è stata aperta un’indagine anche per capire come mai il tratto di costa fosse comunque raggiungibile nonostante i divieti e se fosse