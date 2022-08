Genova – Migliorano, all’ospedale San Martino, le condizioni dell’operaio schiacciato da un carrello mentre lavorava a Molo Nino Ronco nel porto di Genova.

L’uomo non è ancora fuori pericolo e non è escluso che possa subire danni permamenti ad una gamba e ad un piede ed è in corso un’indagine sulla dinamica dell’incidente per chiarire se siano state rispettate o meno le misure di sicurezza.

Dopo i primi soccorsi dei colleghi, sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 e il personale paramedico ha stabilizzato l’operaio infortunato per poi trasferirlo in codice rosso in ospedale.

L’indagine chiarirà come l’operaio è stato travolto dal carrello mentre stava lavorando.

I sindacati denunciano l’ennesimo infortunio sul lavoro nel Porto e chiedono maggiori controlli e più attenzione al rispetto delle misure di sicurezza.