Genova – Una grossa tartaruga di terra che passeggiava tranquillamente in via Sant’Ugo a Castelletto. L’hanno trovata alcuni passanti che, allarmati per le sorti dell’animale, hanno chiamato il 112 consentendo il recupero ed il salvataggio.

L’animale, un adulto in buone condizioni, potrebbe essere fuggito da un giardino ma è anche possibile che sia stato abbandonato in vista delle ferie estive.

La tartaruga è stata portata al canile di Monte Contessa dove potrà essere “reclamata” dal legittimo proprietario o, scaduti i termini, adottata.

Le tartarughe di terra sono animali protetti dalle normative Cites e devono essere “registrate” presso le autorità competenti.

In molti, però, continuano a non farlo, rischiando pesanti sanzioni.