Genova – Ancora un pedone investito da un’auto mentre attraversa la strada. Questa volta è avvenuto in via Fiume, in pieno centro cittadino, nella zona di Brignole.

Poco dopo le 6 d questa mattina una vettura ha travolto una donna che stava attraversando la strada.

Il conducente si è subito fermato per prestare soccorso e per chiamare il 118 per chiedere l’intervento di una ambulanza.

Il mezzo di soccorso è arrivato velocemente e il personale ha stabilizzato la donna ferita e l’ha trasferita velocemente all’ospedale Galliera in codice giallo.

In corso accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e le responsabilità.