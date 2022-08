Genova – L’ondata di maltempo concede una tregua nella zona del genovese e a Marassi si contano i danni con il crollo di parte del tetto del convento delle suore Brignoline, in viale Centurione Bracelli.

Una porzione del tetto dell’edificio è infatti collassata per il forte vento e, probabilmente, per il peso delle infiltrazioni.

Non si segnalano feriti ma il danno è consistente.