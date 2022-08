Varazze – Migliorano, all’ospedale San Paolo di Savona, le condizioni del bambino di un anno e mezzo caduto ieri sera da un muretto alto oltre due metri nei pressi della stazione ferroviaria di Varazze, nel savonese.

Il piccolo, ieri sera, intorno alle 21, è sfuggito al controllo dei genitori ed è precipitato da un’altezza di oltre due metri battendo la testa a terra.

Tra le urla dei genitori è stato subito soccorso mentre alcuni passanti chiamavano il 118.

La macchina dei soccorsi si è messa in moto e mentre l’ambulanza del 118 giungeva sul posto, veniva attivato il soccorso aereo con l’elicottero Grifo ma un’esame del personale paramedico sull’ambulanza ha escluso lesioni gravi e il piccolo è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso di Savona.

Qui i medici hanno attribuito il codice rosso, il più grave, e hanno sottoposto il piccolo a diversi esami medici specialistici per verificare la presenza di eventuali lesioni interne.

Le condizioni del bambino sono in fase di miglioramento.

In corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.