Tre decessi e 843 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria. Li registra l’ultima edizione del bollettino sanitario diffuso dalla Regione Liguria.

Le persone decedute, due donne ed un uomo tra gli 80 e gli 88 anni, fanno superare quota 5.500 decessi per covid in Liguria da inizio pandemia.

Con appena 5.772 test effettuati su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone sono stati scoperti ben 843 nuovi casi di infezione e il tasso di positività sale al 14,6%

In calo i ricoveri per coronavirus: sono 357 quelli registrati, 10 in meno rispetto al giorno precedente.

In calo anche le persone in isolamento domiciliare che a oggi sono 9.416.