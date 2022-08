Chiavari – E’ ancora sotto osservazione all’ospedale Gaslini di Genova la bambina di tre anni caduta ieri sera in un tombino sul lungomare.

La piccola, intorno alle 22 sarebbe sfuggita al controllo dei genitori e sarebbe caduta in un tombino incredibilmente lasciato aperto, compiendo un volo di un paio di metri.

Subito soccorsa dai genitori, la piccola è stata trasferita d’urgenza all’ospedale pediatrico per accertamenti.

Al momento non risultano lesioni gravi ma i medici la tengono in osservazione e vengono eseguiti alcuni esami di controllo.

Nel frattempo proseguono le indagini sull’incidente e gli accertamenti per stabilire come mai il tombino era stato lasciato aperto.