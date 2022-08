Genova – Una lunga scia di puntini luminosi che viaggia nel cielo. Sono numerose le segnalazioni di persone che hanno avvistato il curioso fenomeno intorno alle 21, nel cielo sopra Genova.

Nessun avvistamento Ufo, è bene precisarlo, in realtà si trattava del passaggio dei satelliti Starlink della Space X, l’agenzia del magnate statunitense Elon Musk.

Quello di ieri sera non è il primo passaggio che i satelliti compiono sulla Liguria, già negli anni scorsi il passaggio è stato segnalato nella zona di Savona e di Imperia ed ogni volta la curiosità è stata molta.

Gli Starlink sono una serie di satelliti lanciati su orbite basse che girano attorno al pianeta.

Secondo i progetti di Elon Musk questi satelliti, in futuro, dovrebbero creare una vera e propria costellazione capace di fornire una copertura internet globale, eliminando il problema delle cosiddette zone d’ombra, ossia quelle immense aree non coperte dal servizio, specie nei paesi più poveri o in via di sviluppo.