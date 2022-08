La Spezia – La polizia ha sequestrato ben 11 fucili e due pistole ad un 44enne che aveva minacciato l’ex suocero e che aveva danneggiato più volte le proprietà della ex moglie. Un provvedimento “precauzionale” quello deciso dalla Questura di La Spezia dopo le ripetute minacce di morte pronunciate dall’uomo nei confronti dell’e suocero, un pensionato di 74 anni e a seguito di danneggiamenti dell’auto della donna che segue i figli avuti dalla coppia quando erano sposati.

In un periodo nel quale gli episodi di violenza si ripetono con cadenza preoccupante e in ragione del comportamento violento dell’uomo, è stato giudicato opportuno sequestrare nella sua abitazione gli 11 fucili e le due pistole che detiene con regolare porto d’armi.

Nel luglio scorso l’ex suocero si era rivolto alla forze dell’ordine per denunciare che l’ex genero lo aveva minacciato dicendo di volergli dare fuoco con la benzina. Una minaccia che sarebbe stata pronunciata in auto durante un chiarimento tra i due.

La “goccia” che ha fatto traboccare il vaso dopo i ripetuti danneggiamenti subiti dalla donna che si è trovata danneggiata l’abitazione ma anche l’auto parcheggiata sotto casa. Un’escalation di violenza e rabbia che è stata valutata “potenzialmente pericolosa” ed ha fatto scattare il provvedimento di sequestro.