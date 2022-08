Ventimiglia (Imperia) – Sono rimasti bloccati in un dirupo mentre cercavano di raggiungere il confine con la Francia. Sono sette i Migranti salvati dagli uomini dei Vigili del Fuoco e del soccorso alpino su una parete rocciosa che porta verso la linea di confine. I Migranti stavano probabilmente cercando di oltrepassare illegalmente il confine con la Francia, chiuso da tempo per effetto del Trattato di Dublino che impone ai profughi di attendere nel primo paese di sbarco il completamento dell’iter per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato.

I sette facevano parte di un gruppo ben più numeroso e sono rimasti bloccati sulla parete ed hanno chiamato i soccorsi.

Per trasferirli al sicuro è intervenuto anche l’elicottero del 118 che ha volato a più riprese per trasportare i poveretti sino all’ospedale per controlli e identificazione.

Da anni il confine tra Italia e Francia del ponente ligure è meta di passaggio per i disperati che approdano in Italia ma non desiderano restare, attratti da politiche di sostegno molto più efficienti e che, però, sono attive in altri Paesi europei.

Per effetto del Trattato di Dublino, sottoscritto dall’Italia, i Migranti che sbarcano in Italia devono restare nel nostro paese sino a quando non viene esaminata la loro posizione come rifugiati. Una procedura che può durare anni.

I Migranti che tentano di passare il confine vengono semplicemente “restituiti” alle autorità italiane secondo quanto previsto dal Trattato.

I numerosi tentativi di modificare il Trattato nel Parlamento europeo sono naufragati anche per l’assenza di parlamentari italiani.