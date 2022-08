Due decessi e 247 nuovi contagi da coronavirus in Liguria. Li registra l’ultima edizione del bollettino sanitario diffuso da Regione Liguria e che è influenzato dal notevole calo di teste effettuati durante il fine settimana (appena 1.891 in tutta la Liguria).

Le persone che hanno perso la vita sono un uomo di 77 anni morto all’ospedale Galliera di Genova lo scorso 10 agosto e una donna di 84 anni deceduta il 20 agosto all’ospedale San Martino.

Calano ancora i test eseguiti nel fine settimana e calano di conseguenza i nuovi casi di contagio scoperti. Con 1.891 test eseguiti su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone, infatti, sono emersi 247 casi di positività con un tasso del 13,06% (16,5% a livello nazionale).

In aumento il numero delle persone ricoverate in ospedale con il covid (324) con un aumento di 21 unità rispetto al giorno precedente.

In calo il numero dei casi più gravi con 7 casi (due in meno) nei reparti di Terapia intensiva della Liguria.

In isolamento domiciliare restano 7.745 presone, 245 in meno rispetto al giorno precedente.