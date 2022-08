Bargagli (Genova) – Migliorano, all’ospedale Galliera, le condizioni del pensionato di 75 anni che ieri pomeriggio è caduto da un albero che stava potando in località Terrusso, nel comune di Bargagli, nell’entroterra genovese.

Il pensionato è scivolato ed è caduto da un’altezza di diversi metri riportando una frattura del bacino.

Subito è scattato l’allarme al 118 e l’ambulanza si è recata sul posto ma vista la posizione del ferito, in un tratto a forte pendenza e senza una strada carrozzabile, si è deciso per l’intervento dell’elicottero.

In breve il velivolo ha raggiunto la località mentre il personale paramedico stabilizzava e tranquillizzava l’anziano, molto spaventato, e il ferito è stato trasbordato con la barella spinale.

Il trasporto in ospedale è avvenuto velocemente e i medici hanno eseguito i controlli per verificare eventuali altre lesioni.