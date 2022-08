Genova – Stava rientrando a casa in via Ferrara, nel quartiere di San Teodoro quando un uomo l’ha afferrata per i capelli alle spalle e dopo averle detto frasi oscene ha cercato di violentarla. E’ caccia all’uomo, nel quartiere collinare genovese, per identificare ed assicurare alla Giustizia l’uomo che ieri notte ha aggredito alle spalle una donna che tornava a casa e ha tentato di violentarla.

La donna ha urlato e si è divincolata sfuggendo alla presa del maniaco e poi è fuggita chiamando disperatamente il 112 con il telefono cellulare. Minuti di terrore che la donna non dimenticherà più e che vanno ad aggiungersi alle già numerose aggressioni registrate nelle ultime settimane in città.

La descrizione dell’uomo è già in possesso delle forze dell’ordine che cercano una persona con disturbi seri.