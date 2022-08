Quattro decessi e 1.055 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria. A registrarli l’ultima edizione del bollettino sanitario diffuso da Regione Liguria con i dati di Alisa.

Le persone decedute – tra il 20 e il 22 agosto secondo il sistema utilizzato – sono due donne di 90 e 95 anni e due uomini di 91 e 97 anni. Il numero dei decessi per covid da inizio pandemia sale quindi a 5.518.

In calo il tasso di positività che passa al 10,8%.

In Liguria, con 9.736 test (antigenici e molecolari) effettuati su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone sono stati scoperti ben 1.055 nuovi casi.

In calo anche il numero dei ricoverati per covid. Nell’ultimo bollettino sono registrati 320 persone, 4 in meno rispetto alle 24 ore precedenti.

Sale invece l numero dei casi gravi e gravissimi seguiti nei reparti di Terapia Intensiva (8, uno in più rispetto al giorno prima).

In calo progressivo e costante il numero delle persone in isolamento domiciliare: il bollettino ne registra 7.285, 460 in meno rispetto al giorno precedente.