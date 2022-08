Genova – Ancora episodi di violenza nel capoluogo ligure, dove si sono registrate due aggressioni nella notte. La prima è avvenuta poco dopo la mezzanotte nel centro storico, in via Cairoli, dove un uomo è stato picchiato e ferito, richiedendo l’intervento del 118 che l’ha trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso. La seconda, invece, è avvenuta in Via Murcarolo a nel quartiere di Quinto. La vittima, una giovane che stava rientrando a casa intorno all’una e mezza, è stata aggredita da due uomini, che le hanno sottratto una collanina. Sui due fatti indagano le forze dell’ordine, che contano di trovare i responsabili quanto prima.