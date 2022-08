Portofino – Potrebbe appartenere ad un clochard che frequentava la zona tra Santa Margherita e il borgo dei Vip il corpo senza vita trovato in un rio tombinato alle porte del paese. Il macabro ritrovamento è avvenuto ieri quando alcuni residenti, preoccupati da un forte odore proveniente dal rio Fondaco, sono scesi nel greto per cercare di capire cosa fosse accaduto. Le persona hanno trovato i poveri resti di una persona deceduta da diverse settimane ed hanno subito dato l’allarme.

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e il corpo è stato esaminato ma le condizioni non permettono l’identificazione o l’accertamento delle cause del decesso e così il cadavere è stato trasferito in obitorio per le verifiche necessarie.

In molti però sono convinti che si tratti di in clochard che da tempo frequentava la zona e che da qualche tempo nessuno ha più visto.

Da chiarire se ad ucciderlo sia stato un malore o un incidente ma non viene esclusa al momento alcuna altra pista di indagine.