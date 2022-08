Genova – Grave incidente in via Rimassa, alla Foce, all’incrocio con via Morin. Due moto ed un’auto si sono scontrate in circostanze ancora da accertare e nell’impatto un’anziana pensionata di 81 anni è morta.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 12,20 e sul posto sono accorsi i mezzi del 118.

Un’altra persona rimasta ferita nell’incidente è stata trasferita in codice giallo all’ospedale San Martino.

(notizia in aggiornamento)