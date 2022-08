Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo inizia ad indebolirsi e a partire da venerdì è previsto un aumento dell’attività temporalesca specie sui rilievi e nel pomeriggio.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 25 agosto 2022

Al mattino velature o nubi alte in transito sul settore centro-orientale, cielo sereno altrove. Nel pomeriggio in genere soleggiato ovunque fatta eccezione per qualche nube nelle aree interne associata a qualche isolato piovasco sulle Alpi Liguri, in attenuazione in serata.

Venti deboli in regime di brezza.

Mare generalmente quasi calmo o poco mosso

Temperature pressochè stazionarie o in lieve aumento nelle aree interne

Costa: min 19/23°C, max 28/31°C

Interno: min 9/15°C, max 28/33°C (fondovalle/collina)

Venerdì 26 agosto 2022

Soleggiato ovunque al mattino. Nel pomeriggio aumento dell’attività temporalesca su Alpi Liguri ed Appennino orientale, in genere poco nuvoloso altrove.

Venti deboli in regime di brezza

Mare generalmente quasi calmo o poco mosso

Temperature stazionarie

Tendenza per sabato 27 agosto 2022

Aumento dell’instabilità nelle aree interne, con qualche sconfinamento in costa