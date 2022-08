La Spezia – Sono saliti in cima ad una gru di un cantiere edile per chiedere il pagamento di alcuni stipendi arretrati ma si sono sentiti male e sono stati soccorsi dai vigili del fuoco.

Intervento particolarmente delicato, per i pompieri di La Spezia per soccorrere due operai edili che si erano arrampicati su una gru di un importante cantiere edile.

Gli uomini dei vigili del fuoco hanno raggiunto gli operai portando acqua e vigilando per accertare che il malore non li facesse cadere di sotto.

Sul posto anche le forze dell’ordine e il personale dell’ispettorato del lavoro che ora accerterà le richieste dei due operai.

Secondo le prime ricstruzioni i due uomini lamentano il mancato pagamento di due mensilità di stipendio.

Sono saliti sulla gru per protestare e chiedere quello che gli spetta.