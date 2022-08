Arenzano (Genova) – Era considerato il “re delle truffe” ai danni di anziani l’uomo di nazionalità tedesca arrestato in un hotel di lusso dai carabinieri. L’uomo sarebbe l’autore di decine di truffe e raggiri ai danni di pensionati che venivano “scelti” proprio per la loro ridotta capacità di difesa.

L’uomo, con l’aiuto di complici ben informati, convinceva i pensionati che un loro parente era ricoverato in gravi condizioni in un ospedale e necessitava di cure molto costose e chiedeva il pagamento di cifre astronomiche con anticipi rappresentati spesso da gioielli d famiglia e denaro frutto dei risparmi di una vita.

Una volta rubati soldi e gioielli spariva nel nulla.

Le indagini dei carabinieri lo hanno individuato nell’hotel e lo hanno subito arrestato.