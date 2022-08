Due decessi e 624 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria. A registrarli l’ultima edizione del bollettino sanitario diffuso da Regione Liguria con i dati di Alisa.

Il bollettino registra due nuove vittime anche se il decesso è avvenuto il 24 agosto secondo la consueta e macchinosa procedura. Il numero delle vittime da inizio della pandemia ono 5.530, a perdere la vita per il covid una donna di 63 anni e un uomo di 76.

Con poco più di 4.650 test effettuati su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone, sono stati scoperti ben 624 nuovi contagi con un tasso di positività al 13,4%.

Cala ancora il numero delle persone ricoverate in ospedale per covid. Il bollettino ne registra 272, ben 12 in meno rispetto al giorno precedente.

In calo anche le persone in isolamento domiciliare. Il bollettino regionale ne registra 7.652, 563 in meno rispetto a ieri.