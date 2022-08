Arma di Taggia (Imperia) – Traffico nel caos, in direzione ponente, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia a causa di un incidente stradale avvenuto tra Arma di Taggia e Sanremo.

Per cause ancora da accertare un’auto si è ribaltata terminando la sua corsa in mezzo alla carreggiata.

Il traffico si è bloccato sino all’arrivo dei soccorsi.

Fortunatamente le persone all’interno non hanno riportato ferite gravi ma sono state trasferite in ospedale per gli accertamenti del caso.

L’incidente è avvenuto poco prima dell’alba.