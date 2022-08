Genova – Bloccato prima ancora che iniziasse l’ennesimo Rave Party a base di droga e musica a tutto volume. A darne notizia il quotidiano Il Secolo XIX Questa volta le forze dell’ordine non si sono fatte cogliere di sorpresa e i primi partecipanti che giravano sulle alture del monte Moro già da alcuni giorni e il loro via vai ha fatto scattare i controlli.

Così polizia locale e carabinieri hanno sorvegliato discretamente la zona e sono intervenuti quando gli organizzatori hanno iniziato a montare le attrezzature in modo illecito e senza alcuna autorizzazione.

Durante i controlli un ultra cinquantenne è stato trovato in possesso di un grosso quantitativo di pillole e “acidi” che vengono comunemente utilizzate durante questo tipo di feste nelle quali si balla per tutta la notte – a volte per giorni e giorni – con musica a tutto volume e ritmi ipnotici e frastornanti.

Il piccolo accampamento è stato sgomberato e le persone, provenienti anche da altre regioni, sono state invitate a tornare a casa perché il Rave non si sarebbe tenuto.