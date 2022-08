Genova – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni del ragazzo coinvolto la notte scorsa in un incidente stradale in via Amendola, nel quartiere di Albaro.

Per cause ancora da accertare il giovane ha perso il controllo del mezzo a due ruote schiantandosi contro alcune auto parcheggiate.

Sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 che lo ha soccorso e trasferito in codice rosso in ospedale e qui è stato intubato e ricoverato in gravi condizioni.

In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Al momento non risulterebbero coinvolti altri veicoli.