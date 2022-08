Ventimiglia (Imperia) – Si è verificata una rissa intorno alle 8:00 di questa mattina in via Tenda, le cui cause sono ancora da chiarire. Ad avere la peggio è stato un uomo che ha ricevuto una coltellata ed è stato soccorso da un’ambulanza e un’automedica del 118, prima di esser trasportato in codice giallo all’ospedale Saint Charles di Bordighera. Sono in corso le indagini della polizia per capire quanto successo e trovare il colpevole dell’aggressione.