Genova – Ancora problemi sulle autostrade della Liguria con un Tir in avaria che si è fermato, questa mattina, intorno alle 9,30 sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce, in direzione Nord.

Il mezzo pesante si è fermato per cause da accertare e il conducente non è riuscito a rimetterlo in moto e la sua presenza ingombrante sulla corsia ha causato il restringimento della carreggiata e la conseguente formazione di rallentamenti e code.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e della polizia locale.

Coda anche sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Genova Pegli e l’allacciamento con la A26 in direzione ponente.

Ancora disagi sono segnalati sull’Autostrada A7 Genova – Milano dove, da mesi, sono presenti due restringimenti di carreggiata in direzione Nord, tra Bolzaneto e Busalla e tra Busalla e Ronco Scrivia.

Pesanti, anche in questo caso, i disagi per automobilisti e Trasportatori