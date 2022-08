Genova – Al culmine di una lite per futili motivi in famiglia ha iniziato a lanciare oggetti dalla finestra e quando in strada sono volate stoviglie e persino parti della cucina a gas i vicini di casa hanno chiamato la polizia.

Le volanti si sono precipitate in vico Intermedio, a Feglino e gli agenti hanno riportato alla calma una 40enne che è stata poi denunciata per lancio di oggetti pericolosi.

La donna ha spiegato di essere particolarmente nervosa e si è scusata per il lancio di oggetti che avrebbe potuto colpire qualcuno, con conseguenze anche piuttosto pesanti.

Le scuse, però, non la salveranno dalla denuncia