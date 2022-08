Busalla – Sono gravi, all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni del conducente del furgone che questo pomeriggio è uscito di strada, in via Costalovaia, ed è precipitato in un fosso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Busalla e l’ambulanza del 118 ma per le gravi condizioni del conducente del veicolo si è preferito il trasporto in elicottero all’ospedale dove i medici hanno assegnato il codice rosso, il più grave.

Non è ancora chiaro come sia avvenuto l’incidente ma sembra che la persona abbia perso il controllo del veicolo finendo fuori strada.

In corso gli accertamenti per ricostruire da dinamica e le eventuali responsabilità.