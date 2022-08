Savona – Proseguono gli interventi di bonifica nella zona di Albenga dopo il violento temporale che si è abbattuto in zona, ieri pomeriggio, causando danni ma fortunatamente nessun ferito.

Le abbondanti precipitazioni pre allerta hanno causato allagamenti danni strutturali presso aziende agricole e stabilimenti balneari.

I vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile regionale sono intervenuti per la caduta di alcuni alberi e l’esondazione in alcuni punti del Rio Antoniano e Rio Carrendetta.