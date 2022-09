Genova – Un furioso incendio brucia dalle 3 di notte in un magazzino-officina per moto d’acqua a Sturla. Per consentire le operazioni di bonifica via del Tritone e via Tabarca sono chiuse al traffico da questa mattina alle 5,30.

I vigili del fuoco sono impegnati in un intervento particolarmente complesso a causa della presenza nei mezzi di carburante e batterie ad accumulo che alimentano le fiamme e necessitano di particolari misure anti incendio.

Sul posto operano da ieri notte oltre 40 vigili del fuoco e il rogo sta creando non pochi problemi mentre si teme per l’edificio soprastante e per quelli limitrofi.

Per cause ancora da accertare il rogo è divampato nel deposito coinvolgendo, uno dopo l’altro, diversi mezzi usati per correre in mare.

Il palazzo soprastante è stato evacuato per precauzione.

In corso le indagini per accertare l’origine delle fiamme e le perizie tecniche per stabilire se il palazzo ha subito danni struturali.