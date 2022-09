Il mese di Settembre inizia all’insegna di moderate condizioni di instabilità in Liguria. Condizioni che saranno più evidenti nella giornata di sabato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 1 settembre 2022

Tra la notte e il primo mattino rovesci tra Alpi Liguri e Bormida occidentale per un nucleo temporalesco in discesa dal Cuneese che tenderanno ad attenuarsi al sorgere del sole. Altri rovesci saranno probabili in mare aperto, per il resto cielo sereno o con poche nubi. Nel pomeriggio formazione di sporadici rovesci con qualche colpo di tuono su Alpi Liguri ed Appennino orientale, il genere soleggiato o con poche nubi altrove.

Venti moderati da nord al mattino, in indebolimento fino a deboli variabili nel pomeriggio.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature stazionarie o in lieve aumento le massime sotto costa

Costa: min 17/23°C, max 25/29°C

Interno: min 9/17°C, max 22/26°C (fondovalle/collina)

Venerdì 2 settembre 2022

Al mattino possibili rovesci e qualche colpo di tuono sul settore centrale fino al Tigullio occidentale. In genere soleggiato altrove. Nel pomeriggio attenuazione dei fenomeni lungo le coste e tendenza a qualche rovescio nelle aree interne, in attenuazione in serata.

Venti deboli variabili o meridionali.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature in lieve calo le massime sotto costa.

Tendenza per sabato 3 settembre 2022

Possibile giornata instabile con temporali